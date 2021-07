Viktor Pålsson Östlund och hans far Per Pålsson skulle ha fått en toppskörd av raps på fälten de odlar i Högseröd utanför Löberöd i Skåne. Men de hann inte mer än nagga på fältet med tröskan förrän ett regnoväder drog in och de fick avsluta. Morgonen därpå fick de ett telefonsamtal från deras anställde Emil Persson som berättade att det såg vitt ut i rapsfälten.

– När vi kom dit såg vi att det var helt vitt och inte ett enda frö kvar i baljorna, säger Viktor Pålsson Östlund.