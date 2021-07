Ha is i magen - rapspriset kan fortsätta stiga

Efter ett år med mer pressade priser har oljeväxtpriset liksom spannmålspriserna gått upp de senaste månaderna.

Årets skörd av oljeväxter är lägre än förväntat i hela Europa. Rysslands produktion av solrosolja minskade till följd av torkan, vilket gav en skjuts upp för oljeväxtpriserna.



Nu när höstrapsfröna för nästa säsong kommit i jorden börjar många intressera sig för vilka priser som gäller för skörd 2011. Liksom i Sverige har förutsättningarna för sådden inte varit optimal vilket ökar osäkerheten runt hur resultatet blir. Betalningen för 2011 års skörd har därför också börjat stiga.





Vetet upp mer än raps

Inte hållbart i längden

Det låter på dig som det är ett klokt beslut att vänta med att prissäkra nästa års skörd?

I början på veckan erbjöd Lantmännen ett pris på 324,70 kronor per deciton oljeväxtfrö för leverans i skörd 2011. Det kan jämföras med det aktuella marknadspriset på 332 kronor per deciton för den nuvarande skörden. Samtidigt har priserna på vete stigit betydligt mer är oljeväxtpriset. Det medför att rapsens konkurrenskraft mot vete försämrats under sommaren.- Min uppfattning är att obalansen mellan vete och oljeväxter kommer att rättas till eftersom det inte är hållbart i längden. Just nu är det lite mer troligt att oljeväxtpriset går upp än att vetepriserna går ner, säger Göran Karlsson produktmarknadschef på Lantmännen Lantbruk.Eftersom osäkerheten runt 2011 års skörd är större än för årets skörd blir möjligheten till prisuppgång också större. Den mindre skörden i år kan medföra ett glapp i tillgången innan oljeväxterna börjar skördas i juli 2011, vilket skulle kunna driva priserna uppåt i vår.- Ja, jag tror att det går att pressa ut lite mer ur marknaden. Men håll ett getöga på utvecklingen av sojaskörden i USA och rapsskörden i Kanada, svarar Göran Karlsson. Malin Eborn