Gynnsam valutakurs lyfte Billerud Korsnäs

Billerud Korsnäs justerade rörelseresultat uppgår för andra kvartalet till 467 miljoner kronor, att jämföra med 324 miljoner kronor samma period 2013.

Förbättringen beror på gynnsamma valutakurser, synergier och en bättre produktmix och volymer, enligt Billerud Korsnäs delårsrapport.Nettoomsättningen uppgår till 5 128 miljoner kronor under andra kvartalet, jämfört med 5 005 miljoner kronor andra kvartaltet förra året."Överlag är jag nöjd med koncernens ekonomiska utveckling. Marknadsläget har varit ganska bra med stadig efterfrågan och stabila priser inom samtliga affärsområden", kommenterar vd Per Lindberg.Billerud Korsnäs bedömer att vedpriserna bedöms ligga kvar på nuvarande nivå under andra hälften av 2014.