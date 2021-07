Gurka såld för 2 300 kronor per kilo

Den första svenska gurkan är skördad, två veckor tidigare än vanligt. Thomas Andersson i skånska Skättekärr är som vanligt först, i år med hjälp av 540 ljusstarka lampor.

På torsdagen auktionerades alltså årets första svenska gurka ut i Helsingborg. Tjugo kilo nyskördad gurka och priset - otroliga 2 300 kronor per kilo vilket totalt blir ett pris på 46 000 kronor för de första skördade tjugo kilona svensk gurka.

Det är en tredubbling om man jämför med förra årets första gurkskörd, som såldes för 798 kronor per kilo.



Tack vare extra belysning under januari månad ligger skörden två veckor tidigare än normalt. Redan i början av januari planterades 25 dagar gamla småplantor och efter bara en månad kunde Thomas Andersson skörda premiärgurkan i Skättekärr norr om Höganäs.

- Skörden blir tidigare och kvaliteten bättre. Och för den extra energi jag puttar in får jag fler gurkor per kilowatt.



Metoden är vanlig i Holland och gör det möjligt att förlänga säsongen, under den tid då priset ligger högt. Marianne Persson