Gunvor tar över Rörvik

Gunvor Group kontrollerar direkt och genom det helägda dotterföretaget Meerwind cirka 95,2 procent av aktiekapitalet och rösterna i Rörvik Timber.

Erbjudande förlängs

Uppmanas säga ja

Utredning pågår

Det blev resultatet av det bud som Gunvor Group under hösten lade på samtliga utestående aktier och konvertibler i Rörvik Timber.Eftersom Gunvor Group fått över 90 procent av aktierna, måste resterande tio procent också sälja sina aktier. Gunvor Group förlänger erbjudandet om 3,92 kronor per aktie till den 24 november. Gunvor ökade sitt ägande tidigare i år till 79 procent, vilket innebär att det måste ge ett bud på resten av aktierna.Rörvik Timbers styrelse har rekommenderat aktieägarna att säga ja till Gunvor Groups bud.Att Gunvor Group köper alla aktier i Rörvik Timber innebär att sågverkskoncernen blir ett helägt dotterbolag till oljehandelsjätten och avnoterat från Stockholmsbörsen.Gunvor Group ägs sedan i våras av den svenske miljardären Torbjörn Törnqvist. Han köpte oligarken Gennadij Timtjenkos andel i bolaget dagarna innan denne hamnade på USA:s svarta lista, som är en del av sanktionerna mot Ryssland.Amerikanska åklagare har under hösten startat en utredning om misstänkt penningtvätt mot Gennadij Timtjenko. Utredningen gäller transaktioner där Gunvor Group köpte olja från ryska Rosneft och sålde den vidare.Tidningen Wall Street Journal uppger att transaktionerna gjordes innan de amerikanska sanktionerna mot Ryssland infördes till följd av krisen i Ukraina.