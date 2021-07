Gult - färgen som gäller fram till påsk

SAXTORP ATL

Mattias Svegin plockar runt bland krukorna på rullbordet. En leveransklar kalanchoe ska ha mellan tre och sju gula blommor för att få packas och levereras.

- Den här är lagom, men sedan finns det en del som vill ha dem ännu mer utslagna, visar han.





Det är nästan påsk och det är gult som gäller, i alla fall i affärerna och hemma på köksbordet.Under vecka 11 till 13 innehåller leveranserna från Tågerups trädgård till Mäster Gröns terminal i Helsingborg enbart gulblommande krukväxter. Onsdagen innan påsk ska det vara helt tomt i växthusen, efter påsk sjunker konsumenternas intresse för gult som en sten.Varje år produceras 1,3 miljoner kalanchoe och den dubbelblommande släktingen calandiva i Tågerups trädgård. Cirka 15 procent av dem blommar i gult. Till jul är det rött och vitt som gäller, efter jul rosa, cerise och vitt ända fram till påsk.Just den gulblommande kalanchoen börjar sin resa redan i månadsskiftet oktober-november. Då anländer sticklingar från Sydafrika, tätt packade i lådor. Sticklingarna sticks i 11-centimeters krukor med torvblandad jord. Lite mindre sticklingar hamnar i 6-centimeters krukor och dras upp till små minikalanchoe.Kalanchoen är en kortdagsväxt och kräver långa nätter för att blomma. Under sina första veckor får den därför först 16-timmarsdag för att hinna växa till sig. Först när dagslängden regleras till mellan 10 och 13 timmar är det dags för knoppsättning.Vårsolen lyser in och värmer genom växthustaket men den kalla och snöiga vintern har varit en ren mardröm för växthusodlarna. - Det har gått grymt mycket energi och den har dessutom varit dyr. Jag har inte de exakta siffrorna men det har säkert gått 25 procent mer än normalt, berättar Mattias Svegin.Anläggningen värms upp med en värmepump som står för 85 procent av värmebehovet, resten täcks av olja.En lastbil med släp navigerar in mellan växthusen, klockan är ett och det är dags för dagens leverans av gula påskblommor. I vecka 14 ska det gula vara ute, sedan är det dags för sommarblommor som redan står med lovande knoppar.Och i ärlighetens namn, för Mattias Svegin är det först när påskblommorna är borta som det roliga börjar.- Det är mer fart och större lönsamhet i sommarblommorna och volymerna är otroliga.Marianne Persson