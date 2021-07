Guldspade för grisavslöjande

Det är journalisterna Malin Olofsson och Daniel Öhman som i flera uppmärksammade reportage visat att grisarna plågas på danska gårdar. Köttet exporteras sedan till bland annat Sverige. Reportageserien belönades också med Stora Radiopriset, skriver Ekot.

I reportaget kan man bland annat höra att det i Danmark varje år föds upp över 25 miljoner grisar. Sveriges import av griskött från Danmark har fyrfaldigats sedan mitten av 90-talet. I fjol hamnade nära 40 000 ton danskt griskött på de svenska tallrikarna.

Men enligt avslöjandet så slår bönderna och transportörerna grisarna med hårda plaströr så de får skador långt in i musklerna. Slagen ska få grisarna att gå fortare in i lastbilarna på väg till slakt. De berättas också om att danskarna håller var fjärde sugga inspärrad i en bur hela sitt liv. Buren är så trång att de inte kan vända sig om. Det här är helt lagligt i Danmark. Konsekvenserna är sår och varfyllda bölder efter skavning från burarna. Och uppemot 90 procent lider av skador på magsäcken och alla grisar reportrarna ser har svansarna avklippta, skriver Ekot.

Det är föreningen Grävande Journalister som årligen delar ut guldspadar för de bästa avslöjandena under året. ATL.nu