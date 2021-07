Guld att gräva för maskinelever

Branschernas dilemma kan skrivas 50+. Stommen av erfarna, kunniga förare som vet vad de ska göra och gör det snabbt har kommit långt in i arbetslivets andra halvlek och det är inte helt lätt att ersätta dem. Påfyllningen från skol­orna förslår inte ens numerärt och nyutbildade blir inte eftertraktade i en handvändning av företag med grävresultat som debiteringsunderlag.



-Vi måste skapa acceptans för att alla är barn i början men vi skulle också behöva fler. Dagens 400-500 nya från gymnasieskolan skulle kunna vara 800-900, säger Per Ek, regionchef för maskinentreprenörernas södra distrikt, ME Södra.





Lärlingslön

Mindre grabbigt

Här kan bristen på förare få en lösning

Inget skogsland

Utbildning

Gymnasieskolan står för huvuddelen av rekryteringen. Där utbildar sig praktiskt intresserade unga på bygg-, fordons- eller naturbrukslinjerna och får efter tre års teoretiska och praktiska studier ett C-körkort eller det yrkesbevis som enligt kollektivavtal krävs för att få köra maskin på en arbetsplats.Sedan väntar halvtannat år som lärling med lärlingslön. Detta är dock ingen självklarhet eftersom maskintimmar kostar pengar. Främst är det därför firmor med egna entreprenader som tar emot lärlingar.Entreprenörsbranscherna kan alltså inte välja och vraka utan måste tvärtom locka, medvetna om att de flesta gymnasister aldrig slagits av tanken på att bli maskinförare.-Vi måste visa musklerna i konkurrensen, säger Per Ek som letar efter vägar att locka de unga.Lättast är det med dem som vuxit upp i maskinmiljö, och har litet diesel i blodet.-Många kommer från lantbrukssidan även om det visst finns de som kommer från staden också.Teknikutvecklingen är användbar som argument. En modern grävmaskin kräver inte samma muskler som gårdagens lingrävare. Rent och snyggt är det också och simulatorövningar ger förutom vana och färdighet snudd på underhållning. Joystickarbete är som gjort för en ny generation som visst låter sig fascineras.Även flickor som inte har nämnvärda handikapp när nu muskelmomenten försvunnit. Det finns vanligen flickor i varje klass, arbetsplatserna är inte så grabbiga som de varit och det finns inget motstånd mot kvinnor hos entreprenörerna.-Vi saknar tjejer i branschen. Det är betydligt slitsammare att jobba i vården, argumenterar Per Ek vars stora utmaning är att övertyga flickorna om detta.Utöver gymnasieutbildningen kan man läsa per korrespondens. Totalt utbildas runt 1?000 nya förare per år men det räcker alltså inte. Konjunkturen har inte gett branschen någon egentlig dipp utan kan tvärtom anses ha gynnat genom satsningar som görs i lågkonjunkturen, även om det tar lång tid och krymper framförhållningen.-Rot-avdraget har därtill öppnat en ny marknad och blivit ett medel mot svartjobb.Skogens maskinförarbrist kan ha sin lösning på andra sidan Öresund.Mellan 30 000 och 35 000 personer bor på den ena men jobbar på den andra sidan av Öresund. Dansken Max Søren­sen är inte en av dem än. Han vill jobba i den svenska skogen som skriker efter arbetskraft men har inte lyckats få kontakt med någon svensk arbetsgivare.Han tror själv att hans skogliga intresse grundlades i scouterna. I dag är han 24.Omedelbart efter grundskolan skaffade han sig en skogsutbildning och lärde sig motor­manuell avverkning påbyggt med maskinkurser. Hans lärare rådde honom att vidareutbilda sig i Sverige med det första som hände var ett års jobb på ett sågverk och värnplikt i det kungliga livgardet.Eftersom Danmark inte är något skogsland söker Max Sørensen nu också jobb i Sverige.-Men för en dansk tycks det vara litet svårt. Jag har sökt flera jobb men aldrig fått något svar.Maskinförarutbildning har han inte men jobbade i ett års tid som lärling på Skabersjö gods i Skåne. I brist på skog har han i höst börjat en teoretisk utbildning till miljö- och naturtekniker där målet är att kunna göra miljökontroller.-Detta beror enbart på att jag inte kan hitta ett skogsarbete. Jag trivs bra med maskiner men också med manuellt skogsarbete. Jag har litet säsongsarbete med pyntegrönt men vill hemskt gärna tillbaka till skogen för här sitter man inomhus hela dagarna och kommer inte ut i markerna. Får vi någon gång på en exkursion se ett grävt hål blir jag helt elektrisk! Det är ju det jag är bra på, det andra tråkar ut mig.I Danmark utbildas inga skogsmaskinförare men även om utbildningen i Sverige i princip startar på gymnasienivå behöver man i Max Sørensens situation inte börja om från början. Älvdalens ­Utbildningscentrum har exempelvis en ettårig maskinförarutbildning som nästan direkt kompletterar teori med maskinutbildning i simulator. Efter några månader ger man sig ut och kör i skogen.Så dörren är inte stängd. Eftersom Max Sørensen kän­ner flera unga danskar i samma situation kan det svenska förarunderskottet kanske mötas med en snudd på okänd efterfrågan från vårt skogfattiga grannland.Jan Vainult