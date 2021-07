Gryningspyromanen misstänkt för brand i mölla

Tidigt på onsdagsmorgonen stacks möllan med anor från 1700-talet i brand och på förmiddagen eftersläckte räddningstjänsten på plats.



Ungefär samtidigt anhölls den 46-årige så kallade gryningspyromanen, rapporterar TV4-nyheterna Malmö. Han anhölls som skäligen misstänkt för mordbrand, vilket är den lägre av de två misstankegraderna.



Polisen har haft mannen under bevakning under en längre tid, även under natten.



Gryningspyromanen är även misstänkt för att ha anlagt en villabrand i Köpingebro natten till onsdag.



Peter Falk, ordförande i Skivarps byaförening säger till Sveriges Radio Malmöhus att mölla-branden är en tragedi för byn.

Möllan har använts bland annat till skolavslutningar och bröllop. Det är redan tal om att bygga upp möllan igen. ATL.nu