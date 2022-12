Grönt ljus för tyngre lass

Det säger infrastrukturminister Anna Johansson (S) i en intervju med ATL.

Väntar otåligt

"Har inte svängt"

Krävs investeringar

Lär ta tid

Fungerar bra

– På vikter upp till 64 ton behövs det inga stora bärighetsåtgärder på vägarna. Vi kan ändra den tillåtna maxvikten från 60 till 64 ton i förordningen under våren. Det pågår ett arbete just nu som är färdigt ganska snart, säger Anna Johansson.Några begränsningar om vilka vägar lastbilar får köra på med den nya något tyngre tillåtna vikten blir det inte. Det kommer att gälla för hela vägnätet.Den riktigt stora frågan, som skogsnäringen och tunga företrädare inom transportbranschen väntar otåligt på, är när regeringen ska ta beslut om en maxvikt på 74 ton.Transportstyrelsen blev klar med sin utredning i augusti och en majoritet av remissinstanserna har ställt sig positiva till att göra det möjligt för lastbilar med släp på max 32 meter och en vikt på 74 ton att trafikera vägarna.Med högre maxvikt behövs färre transporter. Därmed minskar bränsleförbrukningen, utsläppen av kolidioxid och transportkostnaderna blir lägre, enligt förespråkarna för tyngre transporter.Socialdemokraterna, som förordat en ändring av dagens regler, har kritiserats av oppositionen för att ha ändrat sig.– Jag har inte svängt i frågan. Jag tycker att det är lite tråkigt att det framställs som en poltitisk stridsfråga. Det finns egentligen i sak ingen motsättning. Vi är fortfarande för att ändra maxvikten till 74 ton, säger Anna Johansson.Det är i första hand skogsnäringens transporter som ska tillåtas att köra med tyngre laster, enligt Anna Johansson. Det kommer att krävas att broar byggs om och investeringar i vägnätet.– Jag vågar inte säga när det blir aktuellt. Det finns medel avsatta för underhåll av vägar. Men det är inte alls säkert att pengarna räcker för de åtgärder som behövs för att förstärka de stråk som skogstransporterna trafikerar. Då blir det en budgetfråga, säger hon.Anna Johansson påpekar att det finns ett djupt hål i statens finanser.Dessutom vill integrationsministern förhindra att skogtransporter på järnväg flyttas över till lastbilar och hon vill införa åtgärder för att fordonen har tillräckligt mycket last när de kör.Någon skattehöjning för tunga transporter är däremot inte längre aktuellt innan nästa riksdagsval om nästan fyra år.Kilometerskatten eller vägslitageavgiften som den också har kallats var tänkt att ge skatteintäkter på 4 miljarder kronor.Finansdepartementet håller i en utredning, men den kommer ta lång tid.– Det är en komplex fråga om hur vi ska få en styrning mot ett mer hållbart transportsystem. Vi tror inte att det kommer att bli klart med en vägslitageavgift under mandatperioden, säger Anna Johansson.Hon menar att det är en skatt eller avgift som måste utformas på ett sätt som premierar satsningar på miljöanpassade fordon.– Det handlar om att uppnå de klimatpolitiska målen, säger hon.Anna Johansson var helt ny som minister när hon blev infrastrukturminister i höstas. Det är ett stort område med många behov.Fokus just nu ligger på att rusta upp järnvägen och bygga ut kollektivtrafiken i tillväxtregionerna, framför allt Stockholm.– Landsbygdens vägar fungerar generellt bra. Det finns förbättringar som behöver göras på vissa sträckor och det kan säkert upplevas som storstaden prioriteras. Även om vi har höga ambitioner med att få en fungerande infrastruktur i hela landet kan vi aldrig komma i ett läge där alla får som de vill. Alla kan inte vara nöjda samtidigt, säger Anna Johansson.LÄS MER: I fredagens pappers-ATL kan du läsa om hur 76 ton tunga lastbilar påverkar den finländska skogsindustrins transportskostnader.