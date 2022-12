Grönsaksjätte i blåsväder

Företaget, som frilandsodlar isbergssallad, broccoli, blomkål och lök på Kristianstadsslätten, växer så det knakar.

Saknar skydd?

Felaktig tolkning

Omsättningen de senaste tio åren har ökat från 29 miljoner kronor till 131 miljoner kronor. Åhus Grönt levererar bland annat all lök till McDonalds restauranger över hela Sverige.Företaget har 200 säsongsanställda och många av dem kommer från Östeuropa.I anställningskontrakt som SVT:s Sydnytt tagit del av skriver arbetsgivaren att allt arbete utöver 40 timmar i veckan sker på egen risk.Det betyder, enligt fackets tolkning, att den anställde saknar försäkring eller skydd om han eller hon skulle bli skadad.– Man förmodas jobba 80 timmar i veckan för en halv lön. Jag trodde aldrig jag skulle se ett sådant här anställningskontrakt i Sverige, säger Tommy Nilsson, regionalt ombud på Kommunal, till Sydnytt.Men den tolkningen är helt felaktig, enligt företagets ägare Per Johansson.Formuleringarna i kontraktet bygger på att de anställda gärna vill flexa och att han vill undvika att behöva betala ut övertidsersättning.– Det är en friskrivningsklausul så att de anställda aldrig kan driva saker mot mig. Om någon kommer och säger att de har jobbat fem minuter över fyra och ska ha övertidstillägg vill jag friskriva mig från det, säger Per Johansson till SVT.