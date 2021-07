Gröna stolpar av vresig tall lönsamma

Sågverket Gotlandsflis tar in 60 000 kubikmeter timmer och 45 000 kubikmeter kubb om året. Den speciella produkten är impregnerade stolpar av kärnvirket. 97x97 eller 75x75 millimeter i längderna 1,8 till 3,3 meter. Totalt 8?000 kubik per år.

- Danskar ska ringa in sitt revir. Då tar de stolpar och sätter staket emellan, säger Lars Alby på Gotlandsflis.

-?Det är prima virke, gotländskt kärnvirke av furu. Det ruttnar aldrig.



Och ändå ska det impregneras?

- Jo, det är färgen. Grön är en fin färg, skrattar Lars Alby.

Gotlandsflis bildades 1968. Namnet är märkligt för ett sågverk.

- När vi startade skulle vi bara hålla på med flis. Vi tyckte gotländsk massaved var för krokig och svår att lasta. Men vi märkte snart att vi behövde en såg också.



Från 1975 till 1994 konkurrerade de med skogsägarföreningens såg i Klintehamn. Sedan tog Gotlandsflis över helt. I dag står Mellanskog för 60 procent av råvaran, resten tar Gotlandsflis in med egna entreprenörer.



Massaveden flisas och skeppas till Korsnäs i Gävle via Åland.

Om priserna till skogsägarna säger Lars Alby:

- De är väl rätt så lagom.



Eftersom det inte finns någon konkurrens skulle ni ju kunna ha lägre priser?

- Jo, men då skeppar de i väg timret, säger Lars Alby.

- Och så finns det gott om bondsågar. Torbjörn Esping