Grön kamp om landsbygdens röster

Miljöminister Andreas Carlgren (C) anser att det öppnade för mer förnybar energi. Ett argument som givetvis ifrågasatts. Ingen vet heller om beslutet i praktiken innebär mer svensk kärnkraft än i dag eller hur mycket förnybar energi det blir utrymme för.

I kölvattnet behövs en debatt om biobränslen. Sverige ligger långt fram och det finns en stor potential för skogsbränsle.



Men det är inte bara att köra på. I ATL har det den senaste tiden handlat rätt mycket om betalningen för skogsbränsle. Priset är lågt om man jämför med fossila bränslen, men ibland blir det konkurrens om virket när priset ligger i nivå med massavedspriset.

Trycket är stort på att mer grot ska ur skogen och på stubbskörd. Värmeverken bara väntar på mer.



Men i tisdagens ATL uppmärksammas ett nytt problem, som just är markägarnas, marktrycket. Om man inte längre kör på grenar och toppar vid gallring och slutavverkning riskerar skogsmaskinerna att packa marken så hårt att tillväxten i skogen hämmas under lång tid. Dessutom minskar näringstillförseln om all grot tas ut ur skogen och blir bränsle.



Ur ett europeiskt perspektiv kommer det fram bara en tredjedel så mycket biomassa som skulle behövas för att EU ska nå upp till utsläppsmålen 2020, visar en rapport som presenterades i veckan. För Sverige är det inget problem, men bland andra Storbritannien och Tyskland har svårt att klara sina mål.

Då uppstår det exportmöjligheter för Sverige, kanske för pellets.



I riksdagsdebatten i torsdags var det på nytt tydligt att det finns en grön-grön valkamp som en del av valrörelsen. Alliansens chans är att stoppa Miljöpartiets framfart och de rödgröna vill ha Centern ur riksdagen.



Centern kritiserade tidigt Miljöpartiets jordbrukpolitik och de båda partierna är de som är tydligast i landsbygds- och gröna frågor. Deras väljare är också de som är mest rörliga över blockgränsen. Det kan bli dessa väljare som avgör valet.

En grön-grön kamp gör att chansen är större än tidigare att lantbruk, skog och landsbygdsfrågor liksom förnybar energi ska kunna få stort utrymme i valrörelsen. Det behövs. Upp till debatt! Helena Wennström