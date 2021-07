Grisuppfödare åtalas för djurplågeri

Åtalet gäller två grisar som upptäcktes på gården vid en inspektion under hösten 2009. När djurskyddshandläggaren kom till gården upptäcktes en gris i en sjukbox som den delade med två andra grisar. Grisen var svårt skadad och förlamad i bakbenen. De andra två grisarna åt på den förlamade grisen. En annan gris i en vanlig box var halt och svårt svansbiten, skriver tidningen. De två skadade grisarna avlivades direkt på plats vid inspektionen. En efterföljande kontroll visade att de varit skadade i flera veckor.



Även andra brister i djurhållningen upptäcktes under uppföljande kontroller. Åtalet gäller dock det faktum att vare sig grisuppfödaren eller djurskötarna hade tillkallat veterinär eller lät avliva de skadade grisarna som hittades under inspektionen.



Grisuppfödaren har till länsstyrelsen sagt att han beklagar det inträffade. Bristerna i djurhållningen förklarar han med stor arbetsbelastning under höstskörden.ATL.nu