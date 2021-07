Grispriset störtdyker

VARBERG ATL

Örjan och Anna Bertilsson tillhör de fåtalet grisuppfödare som har investerat de senaste åren. För två år sedan togs beslutet och i somras stod det nya stallet klart, byggt för 276 suggor. Investeringen är på tio miljoner kronor.



Den tyska dioxinskandalen har lett till att grispriset faller fritt i Europa. Sverige är inget undantag. I måndags valde paret Bertilsson att öppet berätta om situationen när de bjöd in pressen till gården Perstorp sju kilometer öster om Varberg.





Lever på frun

Döljer förlusterna

Gör för lite

Importstopp

- Det är förlust på smågrisproduktionen. Det är längesedan som jag plockade ut lön, först måste jag betala våra två anställda. Man kan säga att jag lever på min hustru som är arbetsterapeut på sjukhuset i Varberg, berättar Örjan Bertilsson.När han får frågan hur stor förlusten är tar han tid på sig innan svaret kommer:- Jag har mycket egen spannmål som går till foder. Det är vete, havre, korn och ärter. Jag hade kunnat sälja spannmålen till bra pris men... Man kan säga att jag döljer förlusterna i mitt eget företag.Trots de dåliga tiderna är han vare sig pessimist eller bakåtsträvare. Målet är att smågris-produktionen på gården ska bli en av Sveriges tio bästa.Ändå tror han inte att branschen har sett det värsta ännu.- Det blir värre.Anledningen är de berg av griskött som fryses in runt om i Europa, även i Sverige.Köttbergen har frysts in till ett billigt pris. När de tinas upp och når marknaden kan köttet säljas billigt.Oron är att det pressar grispriset när det annars borde stiga.Örjan Bertilsson riktar ingen ilska mot slakterierna för att de sänker grispriset.Däremot tycker han att politiker och myndigheter borde göra mer. Det billiga kött som nu kommer in i Sverige från bland annat Tyskland borde komma från djur som fötts upp efter samma stränga regler och lagar som svenska bönder måste rätta sig efter.Vice ordförande i Sveriges Grisföretagare, Per Karlsson, fanns på plats på Persgård i måndags. Viktigast just nu är två saker anser han: ursprungsmärkning och importstopp för tyskt griskött.- Ursprungsmärkning är väl ändå en självklarhet 2011. Alla måste få veta vad de stoppar i munnen.Under en tidsperiod tycker han att det är realistiskt att stoppa tyskt kött med hänvisning till dioxinskandalen och folkhälsoskäl.- EU kommer att skrika rakt ut, men för en gångs skull borde svenska politiker stå upp för alla regler och lagar de lägger på oss. Reglerna som vi måste följa finns ju delvis där på grund av folkhälsoskäl. Jan Olsson