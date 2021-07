Grispriset på väg upp

Priset på slaktgrisar betecknas som svagt stigande. Genomsnittspriset i EU är nästan 1,38 euro per kilo. Det är i nivå med det femåriga snittet.



Kommissionen beskriver priset på smågrisar som stigande. I nuläget är priset strax under 35 euro per smågris, vilket är lite lägre än genomsnittet de senaste fem åren.



EU-kommissionen anser att de höga foderpriserna är ett problem för hela grissektorn. Jan Olsson