Sänkningen den första i år

Så sent som i mitten på februari låg noteringen på 8,30 DKK per kilo. Efter 13 höjningar under våren och försommaren, huvudsakligen drivet av kinesisk efterfrågan i spåren av den afrikanska svinpesten, har grispriset toppat de senaste fyra veckorna på 11,80 DKK kilot.