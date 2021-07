Grispriser pressas uppåt på längre sikt

Vete

Vetepriset vände ner mot slutet av veckan, efter en väderleksprognos om mildare väder i USA (minskad risk för utvintring).Den här veckan hände det mycket på statistiksidan för vetet och de andra två stora grödorna, majs och sojabönor, då USDA släppte årets första WASDE-rapport. Global produktion justerades ner från decemberestimatet, framförallt beroende på lägre produktion i Australien och i Ryssland.Utgående lager justerades upp för EU-27, beroende på lägre foderefterfrågan och i Australien, vilket verkar lite konstigt med tanke på vad som händer där med vetet just nu.USDA släppte också ett estimat på hur stor areal som såddes i höstas med vintervete. Marknadens gissning var 40.787 miljoner acres. USDA:s estimat i veckan låg på 40.99 miljoner acres, vilket alltså var något åt det negativa hållet. Förra årets slutliga areal var, som jämförelse 37.335 miljoner acres, så det är en avsevärd ökning av sådd areal, vilket är en naturlig reaktion på det höga priset.IGC-rapporterna brukar vara tongivande och dessa väntas publiceras den 20 januari, den 24 februari och den 24 mars, om vi håller oss till dem som kommer under det första kvartalet.Maltkornspriset för leverans efter nästa skörd, i november, har kommit in i en konsolideringsfas efter den kraftiga prisuppgången under hösten. Om du tror att priset om ett respektive två år kommer att vara lägre än 270 euro per ton, kan det vara en god idé att sälja terminskontrakt, om du tänker odla maltkorn vill säga.Rapsterminerna på Matif var oförändrade i veckan som gick, men har på 3 månader stigit med drygt 30 procent. Trenden har varit stark, men den börjar också bli gammal.Sojabönorna fortsatte upp i veckan som gick, med 5 procent. Kina fortsätter att köpa och det är efterfrågan på såväl olja som proteinrikt sojamjöl. Regnen i Sydostasien har även drabbat palmoljeodlingarna.WASDE från USDA: USDA:s analytiker justerade ner global sojabönsproduktion, framförallt i USA och i Argentina. För USA var det en nedjustering av odlad areal som låg bakom justeringen. För Argentina var sänkningen på 1.5 mt naturligtvis beroende på torkan, men en justering på endast 3 procent för den allvarligaste La Niña sedan 1973 låter osannolikt lite!Å andra sidan justerades inte Brasiliens skörd, så det kanske tar ut sig.Majsterminerna steg med 9 procent i veckan, i alla fall de terminer som har kortast löptid kvar. De längre steg med hälften så mycket.Så mycket av majsen går till drivmedel att tvåårshögsta notering på bensin även påverkar majsmarknaden ordentligt. På så sätt får majspriset draghjälp av den successivt starkare industrikonjunkturen och energi, framförallt bensin är en sencyklisk råvara, dvs dess toppnotering sker inte nu utan i slutet av perioden med högkonjunktur.USDA:s analytiker sänkte global produktion med 4 mt och det beror på sänkningar i USA och i Argentina.I USA ökar förbrukningen för etanoltillverkning, samtidigt som foderefterfrågan minskar lite.39.4 procent av den amerikanska skörden går nu till etanol. Odlingsåret 2008/09 var det bara 30 procent.Gristerminerna med avräkning i februari på CME var oförändrade på veckan, men började med att stiga och föll sedan kraftigt. Marknaden lyckades inte etablera en ny toppnotering, utan rekylerade tillbaka ner.CME:s Lean Hog Index, som mäter var spotpriset på griskött ligger, låg på 73.26 cent per pund i veckan och rekylen nedåt får betraktas som en anpassning till spotmarknaden.Enligt USDA:s data i veckan vägde slaktkropparna i snitt 209.44 pund per 12 januari, vilket är 2.8 procent högre än för ett år sedan för den aktuella veckan och den högsta vikten sedan 2002. Allt tycks tyda på att slakterierna är välförsedda med kött just nu.På lite längre sikt, och så länge foderpriserna är höga kommer marknaden för grispriser att ha en press uppåt.Mjölkterminerna fortsätter att stiga snabbt och majkontraktet passerade 15.5 cent i veckan.Uppgången fortsätter att ske bara i terminspriserna, men det torde bara vara en tidsfråga innan det slår igenom i högre spotpriser.Prisnoteringen för urea och diammonium fosfat var oförändrade i veckan som gick.Torbjörn Iwarson