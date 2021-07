Grispriser på väg upp

Fallet i vetepriserna tycks vara över. EU-stöd ska nu vara säkrat.

Europeiska gristerminer fortsatte upp och leder vägen för högre priser i Sverige.



Vete

Vetepriset i euro rörde sig väldigt lite i veckan som gick. I svenska kronor föll dock priset eftersom euron föll med 3 procent. Vi i Sverige "importerar" priset från världsmarknaden, som bekant.



USDA-rapporten i veckan innehöll inget spännande, som väntat så här års. Globala lager var oförändrade. Däremot talades om att Ryssland skulle sälja ut sitt interventionslager om 3 mt, vilket naturligtvis skulle pressa priserna. Rakt av skulle 3 mt lager i Europa öka, kan man tänka.



Det är enligt väderleksrapporterna något torrare väder i Europa och högre temperaturer. Det minskar risken för "stripe rust", som kanske heter gulstrimsjuka eller något sådant på svenska. Väderlekstjänsten Weather Online anger dock fortfarande att det är "extrem risk" för sjukdomen på övervintrande höstvete i Polen och norra Frankrike. Mediasökning ger dock inget napp på rapporter om sjukdomar i Europa.



Tekniskt har prisnedgången planat ut, för novemberkontraktet kring 135 euro per ton. Den tidigare botten för novemberkontraktet i september låg på ca 134 euro. Vi tror faktiskt inte att vi kommer att få se ett nytt test av den nivån, utan att det kanske blir en prisuppgång istället.



Spekulanterna fortsatte att dunka på marknaden och ökade den nettosålda positionen till minus 82,654 kontrakt (förra veckan 71,700) terminskontrakt. Det här är ett rekord. Aldrig någonsin har spekulanterna haft så mycket sålt. Den passiva "long only" positionen är 200,000 kontrakt och dessa lär knappast säljas. De ägs av råvarufonder som folk sparar i.



"Market impact" av en vändning i spekulanternas terminsposition, om den sker någorlunda snabbt är säkert ca +10 procent på priset.



Majs

Majspriset steg ca 10 cent i veckan och decemberkontraktet ligger nu strax under 400 cent. USDA-rapporten innehöll en sänkning av globala lager. Etanolanvändningen ökade med 100 miljoner bushels, vilket är mer än vad marknaden väntat sig. Det var en relativt positiv USDA-rapport alltså. De viktiga rapporterna framöver är Crop-rapporten den 10 mars och stocks/plantingsrapporten den 31 mars.



Det har börjat diskuteras hur mycket den skörd är värd som fortfarande står kvar på fälten i USA.

Vädret var bra i Argentina och Brasilien.





Raps

Rapsfröpriset fortsatte sakta upp, hela tiden strax under motståndslinjen. Normalt är en sådan svår att ta sig igenom och rent tekniskt borde vi få se en prisnedgång nu. RSI indikerar dessutom en "överköpt" situation.

Kvoten mellan priset på rapsfrö och veteterminer, alltså Nov-raps / Nov-vete är 2.18. I juli var den kvoten 1.89. Rapsterminer har för de här terminskontrakten aldrig varit dyrare än vete. Det är en onormal situation, som vi tror kommer att "rätta till sig".



Det kan också vara en bra idé att spekulera, om man har råd med det, på raps/vete-kvoten. Genom att köpa 2 november-Maitf-vete och sälja 1 kontrakt november raps (2 mot 1 pga prisskillnaden).





Sojabönor

Priset på sojabönor tycks ha funnit fast mark vid 900 cent. Det kommer att vara en lugn vecka, eftersom det är långhelg i USA, Kinesiskt nyår och Carneval i Brasilien. Det innebär att Brasilien är stängt till på torsdag.



USDA höjde Brasiliens skörd till 66 mt, Conab höjde till 66.7 mt, men Abiove stannade på 65 mt. Skörden är nu till 10 procent avklarad, vilket är mycket snabbare än normalt. Den här veckan förra året var skörden bara 4 procent klar. Brasilianska bönder har dock hållit igen på försäljningarna. 24% är sålt. Förra året var det 32 procent samma tid och genomsnittet för de senaste fem åren är 41 procent.



Till det mer negativa hörde Kinas åtstramning där bankernas reservkrav höjdes med 0.5 procent. Kina importerade väldigt lite i veckan från USA, endast 191 tusen ton och det lär inte bli så mycket i veckan som kommer heller, som nämnt ovan.



Gris

Lean Hogs priserna bröt lite oväntat upp till den nedre delen av det prisintervall som priset legat i under hösten. Uppgången stannade av där och priset borde vända ner.



På tyska Eurex har priset fortsatt att stiga och ligger nu på nästan 1.4 euro per kilo för avräkning i mars. Tyska priser brukar ligga före svenska, så det betyder förmodligen att priserna kommer att stiga även i Sverige.

Torbjörn Iwarson