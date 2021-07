Grisbönder vill ha ersättning för hårdare krav

ALNARP ATL

Diskussion om den pressade lönsamheten i grisbranschen dominerade när ungefär 170 studenter, rådgivare, grisuppfödare och andra företrädare från lantbruksbranschen träffades i tisdags.

- Vi håller på att fasa ut det svenska lantbruket och det går med en evinnerlig fart, sa Per Karlsson, grisföretagare i Halland som representerade Sveriges Grisföretagare.



Att bara höja priset på svenskt kött mot konsumenten räcker inte eftersom det är en så liten andel som säljs som färskt kött.

- Framför allt stärker en höjning i butik inte de svenska grisföretagens konkurrenskraft mot importerat kött, la han till.



Betydligt mer av grisen går till charkindustrin där prispressen är stor och det inte går att ta ut ett merpris för svenskt kött.





Extra ersättning

Dålig balans

Stora prisskillnader

Om myndigheterna vill ha kvar den hårdare svenska djurskyddslagstiftningen och salmonellafrihet borde därför grisbönder få en extra ersättning. Alternativet är att samma krav ställs på importerat kött.- Vi grisföretagare kan inte fortsätta att bära merkostnaderna själva, kommenterade han.En annat viktigt område är att påverka den offentliga sektorn så att de köper in svenskt kött i stället för importerat som producerats under förhållanden som inte är tillåtna i Sverige.Per Karlsson tyckte att det är mycket allvarligt att svensk grisproduktion tappar marknadsandelar på en växande marknad.- När det sker i industriföretag byts ledningen ut, nya affärsplaner upprättas och villkoren i produktionslinan ses över direkt, inte efter 15 år, sa han.Hans Andersson, professor på Institutionen för ekonomi, SLU, berättade att relationen mellan grisköttpris och foderpris de senaste åren sjunkit 10-15 procent under den nivå som observerats under mycket lång tid.Det förklarar till stor del det pressade läget som råder i grisuppfödningen just nu.- Den prisrelationen kan den enskilde producenten inte göra så mycket åt, sa han.Han pratade också om att slakteriernas krav på certifiering av alla grisföretagare kan vara ett steg mot ökad kontraktering inom branschen. Redan nu gör tillägg på grundnoteringen att betalningen till olika producenter kan skilja sig mycket åt.- Certifieringen ökar informationsmängden, vilket också gör det möjligt för slakterierna att bättre kunna skilja på olika företag, säger han.En mer utvecklad dokumentation kan därigenom bli ett viktigt redskap för grisuppfödare vid förhandlingar med slakteriet.Malin Eborn