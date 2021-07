Grisbönder som ställs utanför protesterar

- Slopa garantipriserna! Slakterierna ljuger hela tiden om priserna, de säger inte vad betalningen faktiskt är, säger Kjell Johansson, smågrisuppfödare utanför Falkenberg.



Via mellangårdsavtal skickar han sina smågrisar till en slaktgrisbonde redan när de väger 12 kilo. Betalningen per smågris är 65 procent av priset för en 30-kilosgris, plus 75 kronor per gris i lastningstillägg, plus 24 kronor för att han levererar grisarna när de väger 12 och inte 9 kilo.



Enligt Kjell Johansson själv blir det totalt 310 kronor per smågris.

- Mitt företag blöder. Utan de höga garantipriserna hade min situation varit bättre. Jag förlorar 80 kanske 100 kronor per gris på att min betalning bygger på den officiella och inte på det som en del andra faktiskt får betalt, säger han.Jan Olsson