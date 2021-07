Grisbönder hotas av dyrt foder

Orsaken till att lönsamheten blivit sämre beror på att betalningen för griskött legat lägre i princip hela 2010.

Jämfört med samma vecka för ett år sedan är betalningen nästan 2 kronor lägre per kilo griskött. Samtidigt har priserna på foderspannmål gått upp med 50 procent den senaste tiden.

- Det gör att kalkylen för grisproducenter blir ansträngd igen, säger Ingvar Eriksson, affärsrådgivare för gris på LRF Konsult.



Minus just nu

Prissäkrat foder

Tufft i flera år

10 000 platser behövs

Priset för lågt

Den generella kvartalskalkylen hamnar just nu på minus om man ska ha täckning för både rörliga kostnader, arbete, ränta och avskrivningar på byggnader, men resultatet varierar naturligtvis från gård till gård.- Läget är oerhört pressat. Många företag gör helt rätt när de slutar att sätta in grisar i produktionen och säljer spannmålen i stället, berättar Per Karlsson, grisföretagare på Boarps gård som också driver Spotmarknaden, ett bolag som handlar med och förmedlar grisar.Själv har han prissäkrat färdigfodret, visserligen till ett högre pris än 2009, men drabbas därmed inte fullt ut avdet dramatiskt högre spannmålspriserna förrän längre fram.Uppgången på proteinfoder har inte slagit igenom lika mycket ännu, troligen för att foderhandeln här arbetar med längre terminskontrakt och fortfarande kan hålla något lägre priser, menar Per Karlsson.Det som är bekymmersamt är inte enbart läget just nu utan att ekonomin för grisföretag varit tuff flera år i rad.- Det blir en slags utnötningsprocess. Sett i ett längre perspektiv är det inte bra för branschen att det hela tiden är ansträngd lönsamhet, säger Ingvar Eriksson.Antalet ansökningar för förprövning av djurstallar visar att investeringarna i grisproduktionen dalar.En nödvändig investeringstakt för att upprätthålla produktionen på nuvarande nivå är 10 000 suggplatser per år, enligt Sveriges Grisföretagare.År 2009 ansöktes det om 35 stallar motsvarande 4600 platser. De senaste sju åren ligger genomsnittet på 6300 platser.- Resultatet är att den slaktade volymen minskar och att produktionen hela tiden sker i lite äldre stallar, kommenterar Ingvar Eriksson.Per Karlsson menar att det inte är insatsvarorna i grisproduktionen som är för höga utan betalningen för griskött som är för låg både i konsumentledet och till bonden.Priset på färskt kött i butikerna har pressats för mycket i sommar, tycker han.Men de två tyngsta bitarna är den tuffa kostnadspressen i industriproduktionen och i konsumtionen i offentlig sektor.- Om vi nu vill hävda att vi har en bättre råvara i Sverige tack vare bland annat salmonellafrihet och strängare djurskyddsregler är det kanske i konsumtionen i de offentliga miljöerna som vi har störst möjlighet att påverka,tillägger han. Malin Eborn