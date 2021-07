Greppa näringen en väg till bättre miljö

Politiker och myndigheter ställer sig just nu bakom frivilliga åtgärder för att minska påverkan på vatten och klimat.

För att göra detta möjligt har Greppa näringen startat en kampanj för att värva fler medlemmar.



Greppa näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna samt ett stort antal rådgivningsföretag. Projektet har över 7 700 medlemmar. Drygt 200 rådgivare arbetar för Greppa näringen och genom åren har de genomfört hela 34 000 rådgivningsbesök.



Åtgärderna i Greppa näringen leder till en välbehövlig förbättring av jordbrukets lönsamhet. Enligt beräkningar finns det bland annat mycket att spara på en ökad kväve­effektivitet.

Exempelvis köper de mest kväveeffektiva mjölk- och grisgårdarna i Halland in mer än 100 kilo mindre kväve med foder och mineralgödsel per hektar jämfört med de minst kväve­effektiva.

Med ett kvävepris på 10 kronor kilot kan vinsten snabbt bli stor.



Genom åren har Greppa näringen bidragit till en rad positiva miljöeffekter och en ökad konkurrenskraft för lantbruket. Genom den frivilliga och kostnadsfria rådgivningen har överskotten av kväve och fosfor minskat och därmed också förlusterna till miljön.



Tillsammans har vi lyckats minska kväveutlakningen från medlemmarnas gårdar med drygt 1 000 ton per år och fosforförlusterna med nära 20 ton per år.



Det är gott så. Men för att det svenska jordbruket ska kunna leva upp till internationella åtaganden om minskad klimatpåverkan krävs ännu mer. Aktionsplanen för Östersjön (BSAP) och EU:s vattendirektiv skärper också kraven på en minskad påverkan på vattnet.



Den politiska viljan är tydlig just nu, nämligen att jordbruket ska uppnå mer miljövinster på frivillig väg.

Vad som händer om vi inte klarar detta är oklart.



Från och med i höst finns Greppa näringen i hela södra och mellersta Sverige. Nu har även Kronobergs, Jönköpings, Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län tillgång till rådgivning. Dessutom har helt nya rådgivningsbesök tagits fram kring klimatpåverkan och precisionsodling.



För att Greppa näringen ska kunna bidra till en ökad effektivitet och stötta lantbruket att leva upp till de utmaningar vi står inför behövs fler medlemmar.



Vi lanserar därför en kampanj för att värva ytterligare 1 200 medlemmar före utgången av nästa år. Och vi siktar på att öka antalet rådgivningsbesök från 2 300 besök förra året till 4 000 under 2011.



Vi uppmanar alla lantbrukare att ta del av det som Greppa näringen erbjuder för en lönsam och hållbar jordbruksproduktion!



Stina Olofsson

projektledare,

Jordbruksverket



Josefin Kihlberg

informationsansvarig, LRF