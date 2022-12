Grekisk biodlare kämpar

– Den allmänna ekonomiska nedgången har gjort det tuffare. Om en familj köpte 15-20 kilo honung för tio år sedan nöjer man sig i dag med kanske 5 kilo, säger Chris Kotrotsios som tagit över biodlingen efter sina föräldrar

Sju euro per bikupa

Ovälkomna besökare

Han har kring 40 bikupor och en genomsnittlig produktion på 500-600 kilo honung per år som han säljer direkt till den lokala konsumentmarknaden. Det genererar intäkter på i storleksordningen 5 000 euro.Det gör att han vid sidan om biodlingen också jobbar som musiklärare för att klara försörjningen.Skatten på honungsproduktionen har också höjts som ett led i den grekiska statens jakt på inkomster.– Tidigare betalade vi sju euro per bikupa i skatt per år. Nu måste vi i stället betala skatt på själva produkten. Tillsammans med en fördubbling av drivmedelspriset på tre år och en höjd fordonsskatt är det svårt att räkna hem kalkylen, säger Chris Kotrotsios.Hans kupor står nere i dalen och risken är inte lika stor för ovälkomna besökare som för biodlingar uppe på berget. Det finns björn i trakten som gärna tar sig ett skrovmål i obevakade bikupor.Det enda skyddet är elstängsel men det brukar inte räcka för att hindra en hungrig björn som kan ställa till med mycket skada.– Har du mer än 100 kupor ger staten bidrag för elstängsel men när björnen går in får du ingen ersättning för de skador som uppstår, säger Chris Kotrotsios.