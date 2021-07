Med 1,34 barn per kvinna är Italien ett av länderna med lägst nativitet i EU. Samtidigt äger den italienska staten drygt 500 000 hektar outnyttjad jordbruksmark i landet. Nu vill det högerpopulistiska partiet Lega lösa detta genom att arrendera ut jordbruksmark gratis under 20 år till gifta par som skaffar ett tredje barn under 2019, 2010 eller 2021.