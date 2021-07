Gräslöken regerar i midsommartid

KVARNBY ATL

Lastbilen sväljer både knipplök och gräslök i sitt stora gap. Det är strax innan midsommar och just i dag ska Kent Olsson på Djupadals gård utanför Malmö leverera 1440 lådor gräslök till Ica. Med 50 buntar i varje, skurna för hand av trettiotalet säsongsanställda.

- I går lämnade vi 1152 lådor, det blev en lång dag, konstaterar Kent Olsson, gräslöksodlare av större format.





Oändliga rader

Finast i maj

Tjänat ut efter fem år

Raskt snitt med kniven

Av hans 20 hektar stora grönsaksodling består två hektar av oändliga rader av gräslök. Utöver det odlas knipplök, vitkål, blomkål och dill på gården.Hela 90 procent av gräslöken från Djupadals gård levereras under veckan innan midsommar. När väl midsommarhelgen är över djupdyker efterfrågan. Efter midsommar skördas bara en liten andel av gräslöksfälten. Resten får stå till nästa år men med radrensning och en och annan vårdande huggning under sommaren.Egentligen står gräslöken som finast redan i maj men då är den inte så intressant för handeln. För att få gräslök av lagom höjd så slås plantorna av fem veckor innan midsommar. Då hinner nya, fina blad växa ut lagom till midsommarskörden.Receptet på en lyckad odling är till synes enkelt. Ständig bevattning, ogräsrensning, NPK-gödsling på våren och några omgångar kalksalpeter.- Men inte för mycket kalksalpeter, då kommer rosten, säger Kent Olsson och visar ett gulaktigt nätmönster på ett gräslöksstrå.Ett gräslöksfält kan stå i upp till fem år, innan det tjänat ut. Sedan körs fältet upp och nya frön måste i backen. Kent Olsson sådde en hel del förra året men kom ut lite för sent med såmaskinen, senast 1 september är det som gäller. Ett annat alternativ är gräslök i form av småplantor, köpta från företaget Egnahem i Kvidinge.Den svenska midsommarhelgen kräver ett stort antal trädgårdsprodukter som just i år är svåra att leverera. Jordgubbarna blir som bekant inte klara i tid och blåklinten är i farozonen men gräslöken beter sig som vanligt. Nästan.- Det kommer nya skott längst nere som tar kraft från det gamla och gör att det gulnar. Det har jag aldrig sett förut. Det kan vara kylan, säger Kent Olsson och bläddrar fram ett långt gult strå ur en näve gräslök.Ute i fält visar Daniza Petrovic, säsongsarbetare från Serbien, hur själva skörden ska gå till.Ett rejält grepp om plantorna, ett raskt snitt med kniven, ett nytt grepp om topparna i bunten och sedan en rejäl ruskning så att småskotten faller i backen.Klart, en snygg bunt av lagom långa gräslöksstrån, redo för försäljning. Marianne Persson