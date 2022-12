Granen smaksätter nubben

Färska granskott har en lite syrlig och citrusliknade smak när du tuggar på dem och det har visat sig vara en utmärkt krydda för julbordets flytande inslag.

Öl på granskott

Ölentusiaster

Framtida bruk

– Det var min far som lärde mig att om man tog man färska och mjäla granskott i munnen smakade de gott. De är bäst i maj och inför Valborg för några år sedan kryddade jag och en kompis snapsen med färska granskott. Bäst resultat blev det efter två dygn. Ligger de i längre smakar det bara träigt och skarpt, säger Gunnar Göthner.Det födde tanken på att göra öl på granskott. Skotten innehåller själva för lite socker för att jäsprocessen ska komma i gång så det fick bli öl bryggd på humle och malt med granskotten som krydda.Med ekonomisk hjälp från ölentusiaster, så kallad crowdfunding, bryggde ett mikrobryggeri i Stockholm en första sats som smaksattes med granskott. Ölproduktionen har sedan via Lund flyttats till ett bryggeri Eskilstuna som producerar granskottsöl under namnet Scandinavian spruce ale.Sedan 1 december finns granskottsölen i systembolagets beställningssortiment.– Förr så slängde vi bara skotten på marken när vi nöp av dem för att forma granarna. Nu samlar vi in dem i stället och lägger i frysboxen för framtida bruk, säger Gunnar Göthner.