Han stödjer sig på en undersökning från SLU som säger att granbarkborrens förökningsframgång minskade med en tredjedel under 2020 jämfört med 2019. Två förhållandevis jämförbara år vädermässigt under borrarnas reproduktionssäsong.

”Låt ekonomin styra”

Lämna kvar högstubbar

Under 2018 angreps 3 – 4 miljoner kubikmeter granskog i Götaland och Svealand av granbarkborrar. Under 2019 och 2020 har skadorna legat på ungefär det dubbla.

Undersökningen

SLU:s undersökning visar att granbarkborrens förökningsframgång under 2020 var i medeltal 0,7 döttrar per hona i Småland under 2020. Den extremtorra sommaren 2018 var förökningsframgången 5,1 döttrar per hona och 2019 2,3 döttrar per hona. 2020 inkluderades även två regioner i Svealand i undersökningen, Värmland och Uppland/Västmanland. Även där var förökningsframgången låg, i medeltal 0,8 döttrar per hona.