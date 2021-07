Gps på väg att bli standard

Den franska firman Tecnoma visade sin jättespruta med en prislapp på 130 000 euro. Sprutan styrs hemma från datorn och sprutar flytande gödning eller växtskyddsmedel i exakt mängd och på exakt rätt ställe. En sådan maskin går hos en finsk frilandsodlare. Än så länge har ingen gått till Sverige.



Den belgiska försöksstationen PCLT testade gps. I försöket sparade man in 13 procent i energikostnader genom att man slapp överlappning. Exakt inställning vid besprutning gjorde att man använde 15 procent mindre bekämpningsmedel. Liknande resultat har man fått vid försök i Holland. Ju oregelbundnare ett fält är - desto större besparingar.



Olika system med sändningsmaster har varit dyrt och ibland ställt till problem när signalerna faller ut under bråkdelen av en sekund. Numera använder man gsm-nätverk. Ett trådlöst internetmodem installeras på traktorn. Där kommer korrektionssignalen in. Ett sådant modem kostar ungefär 1 000 euro i Holland.



SBG är en holländsk firma som har en stor del av den inhemska marknaden. Deras system passar på i stort sett alla traktormärken. Än så länge finns inga affärer med Sverige, men ett kontrakt med en dansk agent är på väg att skrivas.



Ewa Wildmark



Fotnot: Det finns specialiserade plantskolor på fem hektar som får investeringen lönsam. Priset ligger då kring 16 000 euro.