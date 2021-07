Gourmetmjölk(ATL:s aprilskämt 2010)

Ett Stockholmsföretag specialiserat på exklusiva råvaror från jord till bord lanserar nu den ekologiska Gourmetmjölken. Exklusivt är ordet - korna är uppfödda på de finaste råvarorna och mjölken är så klart handmjölkad.

- Det finns en stor efterfrågan på sådana här varor med unik och högklassig image, säger Harald Lagerstjierna vd på Aprilis Finsmakare AB.



Företaget distribuerar sedan tidigare Wagyakött, ofta kallat det dyraste köttet i världen från Kobe-kor, och Gourmetmjölken är helt i linje mot deras affärsidé. "Exclusive for the exclusive Ones", översatt "exklusivt för de exklusiva".



Gourmetmjölken ska säljas i 37-centilitersflaskor till det facila priset av 140 kronor flaskan. För bonden blir det tio gånger Arlas ekologiska pris, runt 41 kronor per kilo.



Höga krav ställs på lantbrukaren. En del av uppfödningen vill Harald Lagerstjierna hålla hemlig än så länge, men en diet på lyxspannmål och en deciliter rött vin av hemligt slag ska ge Gourmetmjölken en rundare och mer exklusiv smak med bra fetter.

- Sedan handmjölkas all mjölk med sidenvantar på för att garantera en exklusiv behandling genom hela processen. Våra kunder är väldigt kräsna, säger Harald Lagerstjierna.



Två bönder i Västergötland är klara att börja leverera till företaget. En av dem är Tord Darul, ekologisk lantbrukare med tjugo mjölkkor på en gård utanför Skara.

- Det här är framtiden. Klart att det blir lite merjobb, men det är en kul grej och bättre betalt, säger han.



Men det behövs fler lantbrukare. Flera stora märkeskedjor i Stockholm och uteställen kring Stureplan ska ha gjort förfrågningar till företaget.

- Vi räknar med att vi behöver i vart fall tio lantbrukare till som kan leverera mjölk till oss för att klara efterfrågan, säger Harald Lagerstjierna. Frida Jonson