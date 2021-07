Gotländsk kamp mot almsjukan fortsätter

Öns almar var länge förskonade från den svamp som orsakar almsjukan. Men för fem år sedan upptäcktes den första smittade gotländska almen. Spridningen tog fart och under 2009 inventerades minst 2700 sjuka almar.



Under de tre senaste åren har länsstyrelsen på Gotland fällt och bränt upp smittade almar. Under 2010 sjönk antalet sjuka almar med 30 procent. Arbetet kan nu fortsätta tack vare pengarna från Naturvårdsverket. I höst och vinter kommer omkring 2000 sjuka almar på ön att fällas och brännas, ett arbete som inleddes redan i förra veckan.



Naturvårdsverket har genom sitt senaste bidrag satsat sammanlagt 15 miljoner kronor på almsjukan på Gotland. Enligt Sveriges Radio Gotland kan myndigheten tänka sig att fortsätta med bidragen så länge det finns en rimlig chans att få bukt med smittan på ön.ATL.nu