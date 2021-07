Gotland är med på lammtåget

Eva Twengström är ansvarig för driften på Sindarve Lammgård med 350 tackor som nu i år gett ifrån sig bortåt 600 lamm. Den hektiska lamningsperioden är nu över men "lammåret" ger inte många tillfällen till att pusta ut.

- Under lamningen är det passning dygnet runt. Det kan gå flera dagar när man bara får ett par timmars sömn per natt, berättar en tröttkörd Ewa Twengström, som själv lämnade ett nio-till-femjobb på SLU 2006 för att ta över driften på Sindarve gård.





Ökad efterfrågan

Värdefullt skinn

Satsar ekologiskt

Stora förändringar

Trots en kraftigt ökad efterfrågan på svenskproducerat lammkött hos konsumenterna tycker Eva Twengström inte att hon känner av det.Köttpriset har inte stigit nämnvärt och ligger kring 25 kronor kilot när hennes lamm går till slakt med början i av juli och fram emot vintern.- Tar man dem tidigare får man ingenting för skinnet och det står för halva ekonomin.Producenter av vitfår slaktar nu även lamm på våren och får i dag runt 40 kronor kilot. Men dessa raser har inget värdefullt skinn som Gotlandsfåren har.Eva Twengström kan få upp emot 2 500 kronor för ett fint skinn i sin gårdsbutik, och nu har 32 gotländska fårfarmare och körsnärer gått ihop i föreningen Skinnriket Gotland som ska sälja skinn från gotländska får på export med början i Finland, Tyskland och England.- Det finns inte sådana här fina skinn någon annanstans i världen, lovar Eva Twengström.Sindarve Lammgård har inte ökat sin produktion nämnvärt under senare år för att möta den ökade efterfrågan men går från och med 2011 över till ekologisk produktion för att få ut lite bättre priser och öka möjligheten att ta ut miljöstöd.Med 150 hektar mark passar gården bra före ekologisk produktion.Gårdens får går ute året om - om de vill. Lammen tvekar först när de släpps ut på betessläpp för första gången, vilket gör att tackorna tvingas gå in till lammen i stallen.Fårstallen har tidigare varit svinstall och trots att de inte var byggda för lammproduktion har det fungerat relativt bra efter vissa modifieringar.- Vi vill ju ha flexibilitet och det är ju stora och luftiga byggnader, säger Eva Twengström.Hennes svärfar Sylve Petersson summerar hur tiderna förändrats för bönderna.- Förr hade man grisar för att ha råd med får. Nu har man får för att ha råd med grisar.Och lammproduktionen på Gotland expanderar nu igen efter många års nedgång med en del nya aktörer och de har en del att ta igen. Slakten av lamm på Gotland har varit nere på cirka 25 000 lamm per år, men ligger nu på cirka 30 000. Jerry Simonsson