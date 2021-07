Gör våra matval någon skillnad?

Sommartid är för mig förknippad med landsbygdsnära upplevelser. Jag noterar vad som händer på landet med större intensitet än under resten av året och jag känner varje år samma barnsliga glädje över betande djur i hagen utanför mitt hem i Östergötland. Över möjligheten att handla grönsaker från bönder och odlare som jag känner och som jag har förtroende för. Det är skillnad mot vinterns anonyma råvaror, där jag granskar var ursprungsbeteckning i grönsaksdisken.



Det är just i kunskapen om hur maten kommit till som lyfter hela måltidsupplevelsen. I mitt uppdrag som ny vd för Sigill Kvalitetssystem AB så ges jag nu möjlighet att tillsammans med alla certifierade bönder och odlare, förädlingsföretag, intresserade handlare och engagerade experter, målmedvetet verka för minskad miljö- och klimatpåverkan, hög livsmedelssäkerhet och god djuromsorg.



Arbetet med att lyfta fram certifierade produkters mervärden, och tydliggöra råvarans ursprung genom kontrollmärkningen Svenskt Sigill är grunden i vår kommunikation. Nu fördjupar vi vårt budskap och går från känd till angelägen. Märket ger kunden trygghet och valmöjlighet att i en köpsituation aktivt välja kött från kycklingar som har mer plats, mjölk från kor som betar ute om sommaren och växthusgrönsaker odlade med en allt större andel förnyelsebar energi.



Fastän jag varit verksam inom de gröna näringarna under flera år så känns det som om dessa frågor ständigt tar sig nya uttryck och blir allt viktigare. Vår relation till maten har blivit djupare och mat har blivit länken mellan producent och konsument. I vår strävan att hela tiden förbättra oss och främja en sundare och tryggare produktion av livsmedel träder människorna bakom måltidens komponenter fram, bonden, livsmedelsföretagaren, upphandlaren, kocken och jag som slutkonsument har alla gjort våra val under matens väg mot tallriken. Gör då våra val någon skillnad? Väljer vi aktivt utifrån de möjligheter vi faktiskt har att påverka utbudet och förstår vi den konsumentkraft vi alla tillsammans besitter?



Ja, som konsument letar jag aktivt efter produkter som stämmer med min övertygelse. Jag väljer kritiskt, och letar efter ursprungs-, kontroll-, klimat- och miljömärkningar som

Den sunda och uthålliga livsmedelsproduktionen har definitivt inte nått sin slutliga form, men det är min fasta övertygelse att vi är på rätt väg. Alla ansträngningar i rätt riktning är viktiga och en aktiv debatt om hur maten produceras behövs. Vi måste diskutera för- och nackdelar med olika produktionssystem och vi måste bli medvetna om skillnaderna olika länders djurhållning och kemikalieanvändning. Vore det tyst skulle jag bli orolig, men nu är maten en av vår tids mest angelägna frågor och det gläder mig att så många berörs.



Linda Cederlund

vd på Svenskt Sigill