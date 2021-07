Gödselpriset har krympt till hälften

Lantbrukssverige jublade när beskedet kom om att skatten på handelsgödsel skulle försvinna. Och redan i november sänkte både Lantmännen och Svenska Foder med ungefär en 50-öring per kilo.



Så någon ny prissänkning vid årsskiftet är det inte frågan om. De priser som kan ses i ­exempelvis ATL är redan de "nya" priserna.



Gödsel är förstås en viktig del i lantbrukets produktionskostnader och många ser borttagandet av skatten som en stor lättnad. Sett med lite mer ekonomiska ögon har marknadskrafternas prissättning spelat större roll för gödselpriset.



I slutet av 2007 stack gödselpriserna i väg uppåt. I september 2007 kostade Yaras NPK 21-3-10 drygt 2,70 kronor per kilo. Några månader senare var priset över fyra kronor per kilo.

I oktober 2008 toppade priset på 5,66 kronor per kilo. Ett pris som låg kvar till i slutet av januari förra året då gödselprisets resa nedåt började. I början av sommaren kostade NPK 3,33 kronor.



Historien om gödselprisets utveckling sedan sommaren 2007 visar att det är marknadsprissättningen som stått för de stora förändringarna. 40 procent av fallet från högsta noteringen på 5,66 kronor per kilo NPK till dagens 2,84 kronor beror på marknaden. Skattesänkningen har lett till att priset sjunkit ytterligare 15 procent.Dan Birgerson