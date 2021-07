Gödseln slut efter hamstring

Oro för återinförd gödselskatt och att stegrande spannmålspriser ska dra med sig gödselpriserna upp har fått lantbrukare att hamstra gödselmedlet NPK och andra kvävegödselmedel.



Varken Lantmännen eller Svenska Foder kan ge besked om när försäljningen kommer i gång igen.

- Vi har inte fått några indikationer alls från tillverkaren, vare sig i Sverige eller utomlands om när det ska komma nya priser och nya volymer, säger Jonny Torevik, försäljningschef på Svenska Foder.





Oro inför valet

Lägst pris hos lokal handlare

Han har aldrig varit med om en så hög köpaktivitet på gödsel i juni och juli. Prisuppgången på spannmål samt det annalkande valet kan ha bidragit till hamstringen av gödsel, menar han.- Många vill nog se om sitt hus. Vi har ett val om 40 dagar och många är väl oroliga att vi ska få tillbaka gödselskatten.Innan NPK:n tog slut på Svenska Foder låg priset på olika sorter på 2,70-3,30 kronor per kilo. Mjölkproducenten Janne Hansson i Ljusdal har följt priserna och bestämde sig för att köpa när han märkte att priserna började gå upp.Efter en rundringning bestämde han sig för en liten lokal handlare där han kunde få det lägsta priset på under tre kronor per kilo.På Lantmännen hade han fått betala 30 öre mer per kilo för partiet på 200 ton. Det är första gången han har köpt gödsel så tidigt.- Det känns jobbigt att bevaka gödningen för nästa skörd när man inte ens har fått in årets. Likviditeten är inte den bästa hos oss djurbönder efter fjolåret. Men man anar att det kommer att bli en rejäl prishöjning och sedan är det en spekulation i vad som händer med gödselskatten.Tove Nilsson