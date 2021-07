– Mot bakgrund av att vi har ett läge där Lund mycket väl kan bli något slags epicentrum för smittspridning under sista april så tycker jag som miljönämndens ordförande att det var ett gott initiativ. Vi får både möjlighet att göda gräsmattorna i parken och samtidigt så kommer det att stinka och då är det kanske inte så trevligt att sitta och dricka öl i parken, säger Gustav Lundblad (KD), ordförande i miljönämnden, till Sydsvenskan .

Ingen skitsak

Tveksam till gödselkupp

Hönsgödseln köps bland annat in via Hushållningssällskapet i Blekinge. Som i sin tur har familjeföretaget Lindahls ägg utanför Kristianstad som en av sina leverantörer.

Entré Per Lindahl, även känd som ordförande i Lantmännen. Han är inte odelat positiv till Lunds gödselkupp.

Både skit och sprit

Detta är inte första gången som Per Lindahl i tysthet griper in i kampen mot coronapandemin. När Lantmännen Reppe i Lidköping tidigare i år ställde om sin vodkaproduktion till handsprit var det efter att Per Lindahl hade skickat ett mejl till den ansvarige chefen, Magnus Kagevik.