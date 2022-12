Gödselgas ökar kraftigt

Biogasproduktionen uppgick totalt till 1 686 GWh år 2013, att jämföra med 1 589 GWh 2012. Produktionen av biogas baserat på gödsel vid svenska gårdar är en liten andel av totalproduktionen. Men förra årets 77 GWh är ändå en kraftig ökning från de 47 GWh som producerades 2012.

Ökningen kan bland annat förklaras av driftsättning av flera nya anläggningar under 2013 och investeringsstöd till denna typ av anläggningar.Av den totalt producerade biogasen uppgraderades mer än hälften till fordonsgaskvalitet. Det motsvarar en ökning på sju procent jämfört med 2012.– Trenden med en ökad biogasproduktion som vi har sett under de senaste åren fortsätter. Ökningen är en följd av en allt större kapacitet för biogasproduktion i Sverige. Under 2013 driftsattes drygt 10 nya biogasanläggningar runt om i landet och totalt fanns det då 264 stycken anläggningar i Sverige, säger Jonas Paulsson på Energimyndigheten i ett pressmeddelande.