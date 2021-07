Godkända suggstallar kan strida mot regler

Det är länsstyrelsen i Halland som har frågat Jordbruksverket hur ordet totalarea ska tolkas vad gäller boxar byggda enligt modellen gödselgång och ätbås, så kallade tvårummare, för dräktiga suggor och gyltor.





Ätbås räknas inte

Kan tvingas bygga om

Så på grund av en tolkning ska bonden ta smällen trots att han eller hon förprövat och gjort allt rätt?

Avdrag på stöden

Jordbruksverket svar är att ätbås inte får räknas in i totalarean.Dag Hulterfors, chef för veterinärenheten vid länsstyrelsen i Halland, säger rakt ut att det kan leda till tvärvillkorsavdrag för de bönder som inte uppfyller ytkravet när ätbåset räknas bort.- Jag vet inte hur många bönder som berörs men visst är det ett antal, och inte bara i Hallands län, säger han.Förutom tvärvillkorsavdrag kan bönder med äldre stallar inredda med tvårummare tvingas att bygga om.Länsstyrelsen i Halland kommer framöver att gå efter följande princip enligt Dag Hulterfors:* Krav på ombyggnad för stallar som förprövades före 1 november 1993 eller stallar som har byggts om eller byggts till efter det datumet men där förprövning inte gjorts.* Inga krav på ombyggnad för stallar som är förprövade efter 1 november 1993. Däremot riskerar sådana stallar att drabbas av tvärvillkorsavdrag.- Det är en jättebra fråga, men det är vad vår chefsjurist kom fram till när vi diskuterade det här, säger Dag Hulterfors.Att Jordbruksverket säger att ätbåset inte får räknas in i totalarean beror på att grisarna inte kan röra sig fritt.Regelverket säger att dräktiga suggor ska ha minst 2,48 kvadratmeter vardera i boxar med högst fem djur. Om det är sex eller fler suggor i gruppen så räcker det med 2,25 kvadratmeter per djur.Den som drabbas av tvärvillkorsavdrag får ett procentuellt avdrag på EU-stöden. Hur stort avdraget är beror på hur allvarlig överträdelsen anses vara.Många bönder har byggt stallar med trerummare till sina suggor. Utöver ätbås och gödselgång finns då även en liggdel. Andra bönder håller suggorna på djupströbädd. Dessa byggnadssätt berörs inte av den skärpta tolkningen enligt Dag Hulterfors. Jan Olsson