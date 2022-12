Goda skördeprognoser för höstraps

Riktigt upp till fjolårets rekordskörd på 3,73 ton per hektar når inte årets skördeprognos upp till. Men när det nu står klart att höstrapsen övervintrat väl gör Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare och LRF Växtodling beräkningen att årets skörd kommer ligga på 300 000 ton på den rekordstora arealen 87 000 hektar. Det ger ett genomsnitt på 3,45 ton per hektar. Genomsnittet för 2009-2013 låg på 3,33 ton per hektar. Fjolårets rekordskörd landade på 296 300 ton totalt på arealen 79 630 hektar, enligt siffror från Jordbruksverket.

Höstrapsen som också odlas allt längre norrut har övervintrat väl de senaste åren, och den här vintern är inget undantag.– Det har blivit allt bättre med utvintringen. Därför vågar man också odla längre norrut. Det är en kombination av bra växtförädling och duktiga odlare tillsammans med ett mildare klimat, säger Kjell Ivarsson, chef för LRF Växtodling.EU:s tvååriga förbud på neonikotinoider drabbar i första hand vårrapsen. Länder som Estland och Finland har beviljats undantag för förbudet. I Finland är det också betydligt vanligare att odla vårraps. Det som är märkligt för Sveriges del är att odlare i Danmark beviljats dispens även för höstraps under 2015.– Nu kommer EU-förbudet att diskuteras och sedan ska EFSA går igenom material. Där hoppas vi på mer lika villkor i hela Europa. Så som det varit i år har det varit väldigt rörigt och otillfredsställande, säger Kjell Ivarsson.