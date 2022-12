God veteskörd – då sjunker priserna

Vädret är den enskild viktigaste faktorn som styr spannmålspriserna. Den senaste tiden har rapporter talat om rekordvärme på flera håll i Europa och torka i södra Ryssland och Ukraina. Samtidigt som det regnat för mycket i delar av USA.

Det har skickat upp till exempel vetepriset till nivån 207 euro per ton på Matif. Under slutet av veckan handlas dock terminen strax under 200 euro-nivån igen. Bakom nedgången låg ett generellt prisfall på råvaror utlöst av börsrasen i Shanghai och Hong Kong under veckan. När övriga råvarupriser vände kraftigt nedåt fick också spannmålspriserna en släng av sleven.Karl Persson, Handelsbanken Råvaror, tycker att de senaste veckornas uppgång i spannmålspriser är överdriven och bedömer att priserna kommer att komma ned igen.– Med tanke på hur stora spannmålslager som finns i dag tycker vi att marknaden svarat lite väl snabbt på de väderrelaterade problemen. De hot mot skörden vi hittills sett motiverar inte prisuppgången men marknaden tycks ta viss höjd för risken att problemen fortsätter, säger han.Karl Persson räknar också därför med att priserna kommer att falla tillbaka under kommande veckor.– Jag skulle inte bli förvånad om vi under hösten får se ett pris på Matif som ligger omkring 20 euro lägre än dagens nivå.Han pekar på att den kommande spannmålsskörden ser ut att bli allt annat än låg, globalt sett.– Även om lagren inte byggs på ytterligare ser vi inga större hot mot dagens lagernivåer. Det kommer snarare att bli frågan om marginella justeringar, säger han.På valutamarknaden har kronan legat tämligen stabil kring nivåerna 9,35 mot euron och 8,50 mot dollarn. Kursrörelserna har varit begränsade trots att spekulationerna om ett grekiskt euroutträde tycks bli allt intensivare.