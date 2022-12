God prognos för mögelgifter i havre

Regn och värme, särskilt i blomning, gynnar de fusariumsvampar som producerar mögelgiftet DON (deoxynivalenol).

Trots mycket regnande verkar visar tidiga prover i Västsverige på ingen eller låg förekomst. Varaslättens lagerhus har tagit förprover på fem olika ställen.– Vi har mellan noll och upp till 250 mikrogram DON per kilo, och huvuvddelen är ned mot noll. Så än så länge ser det väldigt stabilt ut, säger Fredrik Blad, vd på företaget.Han tror att den främsta anledningen till det är att det har varit en kall sommar, vilket motverkat utvecklingen trots att det har varit blött. Dessutom har det funnits perioder då fälten har torkat upp mellan skurarna.– Visst har det regnat, men det har också blåst en hel del och torkat upp rätt så mycket mellan varven.Fredrik Blad räknar med att det är 2-3 veckor kvar innan havren, som är 1-2 veckor sen, börjar skördas. Nya DON-prover ska tas i nästa vecka och Fredrik Blad hoppas att DON-halterna inte ökar.– Än så länge lever man på hoppet, det är inget som är definitivt.Med tanke på DON-problematiken gäller det att torka havren så fort som möjligt när man tröskat den.Gränsvärdet för DON-halt i havre för livsmedel är 1750 mikrogram per kilo och för foder 8000 mikrogram per kilo. Förra året var skörden i området mycket tidigare, just idag var fjolårets största mottagningsdag för Varaslättens lagerhus.Just nu tröskas en del höstkorn med vad som verkar vara hyfsad avkastning. Det väntas bli klart till början av nästa vecka och därefter följer oljeväxter och råg. Rågen har fortfarande höga vattenhalter på omkring 40 procent.– Däremot tror vi att falltalet på råg kommer relativt tidigt i år, vilket gör att man får vara lite på hugget.De höstsådda grödorna ser generellt bra ut i området och höstveteskörden väntas dra igång om 1-2 veckor. De vårsådda grödornas tillstånd är däremot mycket mer varierande, mycket beroende på när man lyckades så under det utdragna vårbruket.