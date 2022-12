Gmo-odlingen fortsätter öka

Den amerikanska bioteknologiförespråkande organisationen ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications) för varje år statistik över användningen av gmo-grödor.

Siffrorna från 2014 visar på att 18 miljoner bönder i 28 länder odlade mer än 181 miljoner hektar med olika typer av genetiskt modifierade grödor.År 2013 odlades 175 miljoner i 27 länder, sedan dess har Bangladesh anslutit sig till gmo-länderna genom att börja odla gmo-aubergine. Det är också i utvecklingsländerna som gmo går framåt mest. För första gången sedan 1996 är gmo-arealen större i utvecklingsländer än i industrialiserade länder, konstaterar ISAAA.USA, Brasilien och Argentina är de länder som odlar flest hektar. USA toppar listan både vad gäller areal, 73,1 miljoner hektar, och antalet olika grödor. I USA odlas majs, sojabönor, bomull, raps, sockerbeta, alfalfa, papaya, squash