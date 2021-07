Glödande grödor talar om när de blir angripna

I labbet har forskare redan genom genmodifiering tagit fram tobaksplantor som blir självlysande eller röda när de attackeras av virus eller bakterier. Neal Stewart, forskare vid University of Tennessee säger till scidev.net att tekniken enkelt går att överföra på andra grödor. Han tänker inte att hela fält ska odlas med de genmodifierade grödorna, utan att plantorna ska placeras ut strategiskt så att de kan larma när en sjukdom är på väg. Då kan man sätta in växtskyddsmedel endast när det behövs.

Andra växtforskare är dock skeptiska. Janice Lake vid University of Sheffield har svårt att tro att grödorna kan bli tillräckligt känsliga för att känna skillnad på olika angripare. ATL.nu