Globalt förbud mot parakvat efterlyses

Debattartikeln som initierats av Svenska Naturskyddsföreningen har bland annat skrivits under av LRF:s ordförande Lars Göran Pettersson, Lantmännens ordförande Thomas Bodén, Svensk Fågels ordförande Per Lindahl och Sveriges grisföretagares ordförande Annika Bergman. Även ordförandena för svenska fåravelsförbundet, Svensk Mjölk, Sveriges nötköttsproducenter samt Svenska ägg står bakom kravet på förbud mot parakvat.



Eftersom parakvat är akut giftigt för människa är det sedan 1983 förbjudet i Sverige och i EU sedan 2003. Enligt debattörerna är det nu hög tid att ta nästa steg och stoppa medlet, som bland annat används vid odling av soja, globalt.



Debattörerna efterlyser ett större engagemang i frågan av de svenska landsbygds-, miljö- och handelsministrarna. Dessa bör i samarbete med sina europeiska kollegor driva på för att parakvat förs in på listan över förbjudna medel enligt Rotterdamkonventionen samt agera för att länder som redan förbjudit medlet också efterlever förbudet.



Debattörerna vill också att ministrarna tar upp frågan om parakvat vid förhandlingar mellan EU och andra länder och regioner.

"I denna fråga har ni ett samfällt stöd av stora delar av miljörörelsen och den svenska livsmedelsproduktionen", skriver debattörerna i sin uppmaning till de svenska ministrarna.ATL.nu