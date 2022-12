Globala timmerpriser gick ner

Under det senaste året har sågtimmerpriserna gått ner i större delen av Nord- och Centraleuropa räknat i dollar, huvudsakligen på grund av en försvagad euro.

Timmerpriserna gick ner i många länder under 2014 och det globala prisindexet GSPI var under fjärde kvartalet i fjol på sin lägsta nivå på två år, enligt det amerikanska nyhetsbrevet Wood Resource Quarterly.GSPI föll till 83,12 dollar per kubikmeter, vilket var 6,3 procent lägre än fjärde kvartalet 2013.Den största prisnedgången under det senaste året har skett i Europa, Latinamerika och i Oceanien, medan priserna i Nordamerika har hållits stabila tack vare en inhemsk efterfrågan.