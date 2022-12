Glädjande för det svenska grisköttet

Många gånger har ATL haft anledning att kritisera handeln för att underminera svenskt jordbruk. Till exempel genom att importera kött som inte producerats enligt metoder som är lagliga i Sverige, att pressa svenska producenter vid prisförhandlingar, satsa på egna märkesvaror och tillämpa orimliga påslag på varor med olika ursprung.

av danskt griskött är en sak som handelns stora kedjor ska skämmas över. Svanskupering tillämpas på nästan alla danska grisar, vilket är olagligt i EU. Men det bekymrar inte de svenska handelskedjorna, de vill ha ett billigt alternativ så att de kan konkurrera med varandra.Det mervärde svenska bönder förser svenska livsmedel med stannar hos handlaren.uppenbarligen ibland. Många gånger har man förtvivlat över konsumeterns beteende, men vissa saker tar faktiskt skruv. Som uppståndelsen över de danska grisarna och antibiotikan och svanskuperingen.Svenska konsumenter tycks ha blivit skeptiska till det danska, vilket har gjort att handeln inte som tidigare satsar på marknadsföring med danskt griskött till lockpris.ökad köttkonsumtion i Sverige, där importkött stått för hela ökningen och svenskt kött har förlorat marknadsandelar, har detta år inneburit ett nytt läge: det svenska ökar på importens bekostnad.Man ska vara försiktig med att ropa ”det har vänt”. För så har det ropats många gånger och lika snabbt har pilarna vikit av nedåt igen. Köpmönster är ofta flyktiga. Och det som märks är det synliga, det vill säga färskt kött i butik. Charkråvaror och storköks- och restaurangmat är en annan sak.är det glädjande att notera att den ledande kedjan, Ica, nu via stora annonser bidrar till att upplysa om de svenska mervärdena. Det är värt en eloge.Det borde ha funnits anledning att dela ut den elogen långt tidigare, för många grisproducenter har dukat under på grund av handelns vurm för lågpris på importkött.ett hårt prövat släkte som det just för närvarande går hyggligt för. Det är dem väl unt att få ett erkännande på marknaden för sin uppfödningsmodell.