Glada Bonden når 50 medlemmar

– Vi har nu cirka 50 stycken som betalt in medlemsavgiften och vi räknar med att hamna någonstans mellan 50 och 100 medlemmar nu så här i början, säger Jakob Olai, som sitter med i föreningens interimsstyrelse.

Varje medlem har satt in 40 000 kronor i insatskapital. Enligt Olai så har man inte satt någon gräns för där man väljer att fortsätta eller inte.– Nej, vi fortsätter i vilket fall, men många hör fortfarande av sig och vi räknar med att det kommer in flera under veckan. Sätter de in pengar då är det ok. Och det roliga är att vi nu får medlemmar från hela landet, säger Jakob Olai.Formellt går anmälningstiden ut i dag, måndag.Det är ännu oklart hur stora volymer dessa mjölkbönder kommer att representera, men räknat på en snittgård med ungefär 70 mjölkande kor och en avkastning på 8 00 kilo per ko handlar det alltså om volymer mellan 28 och 56 miljoner kilo mjölk, alltså drygt en procent av den totala invägningen.Målsättningen är att den nya ekonomiska föreningen Glada Bonden är att sälja mjölken direkt till handeln. Handeln köper mjölk från gård av bönderna – genom en pappersaffär – och därefter kontrakterar handeln olika mejerier för produktionen dit mjölken levereras.De flesta mjölkbönderna i Glada Bonden kommer också att fortsätta att leverera mjölk till den förening de nu ingår i och sälja en del till annan mottagare, så kallade splittning, en rättighet som finns inskriven i föreningslagen.Jakob Olai räknar med att om verksamheten kommer igång kommer många mejerier att få egenskapen av en spotmarknad, dit mjölk säljs som inte kunnat säljas direkt till handeln.