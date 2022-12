Gillberg underkänner skatteförslag

– Regeringen talar med kluven tunga. Trots att Sveriges mål är en fossilfri fordonsflotta till 2030, ges inga styrmedel som gör det möjligt. Det saknas helt en långsiktig och teknikneutral skattepolitik, dundrar han.

Stoppar investeringar

"Ett slag i luften"

Björn Gillberg, vd på Värmlandsmetanol, är besviken över att koldioxidskatten på biodrivmedel blir kvar, sedan regeringen misslyckats med att få igenom en skattebefrielse i förhandlingarna med EU-kommissionen.Nu föreslår regeringen att all låginblandning av biodrivmedel i bensin och diesel över 5 procent åter ska beläggas med full energi- och koldioxidskatt.– För metanol respektive etanol innebär detta en merkostnad om 2,82 kronor per liter respektive 3,65 kronor per liter. Denna betydande merkostnad sätter stopp för investeringar i ökad biodrivmedelsproduktion, säger Björn Gillberg i ett presssmeddelnde.Regeringen föreslår också att andelen skattebefriad HVO (biodiesel tillverkad av tallolja) ska öka från 15 procents inblandning i diesel till 100 procent.Detta är ett slag i luften då det inte finns tallolja för att ens uppnå nuvarande 15 procents inblandning, konstaterar Gillberg i ett yttrande över finandepratementets fölag till ny biodrvmedelsbeskattning.