Giftig ärtväxt förvandlar får till knarkare

Den australiska ärtväxten Swainsona galegifolia är vanligtvis sällsynt i vilt tillstånd. Men efter en gigantisk gräsbrand som berörde 54 000 hektar i Warrumbungle National Park och på intilliggande farmer har växten fått ett rejält uppsving i området.

Skadade sig själva

Veterinären Bob McKinnon berättar för tidningen hur betesdjur som under längre tid har tillgång till växten blir beroende av dess gift och att de börjar uppvisa beteenden som liknar en berusad människas. De går ner i vikt, går stapplande, blir deprimerade. Andra symptom är stirrande blick, muskelryckningar och släpande bakben.En drabbad fårfarmare, som förlorat 800 får på grund av Swainsona galegifolia-förgiftning, beskriver för tidningen hur det var som att hantera "tusentals heroinister" när de drabbade fåren skulle samlas in.- De kunde gå till en stolpe och bara stånga den tills skallen sprack, berättar hon.Något enkelt botemedel för de förgiftade fåren finns inte enligt Bob McKinnon. De kan bli bra om de inte längre utsätts för växtens gift, men har de utsatts under alltför lång tid blir de inte återställda.