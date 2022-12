Gick bärsärk med hjullastare

Hjullastaren stals från en bygghandel i Lindesberg på kvällen den 3 augusti. Därefter ska mannen enligt åtalet ha åkt till Fellingsbro, rammat en mc-butik och stulit två motorcyklar värda 61 000 kronor.

Flera polispatruller jagade mannen ända in på morgontimmarna, men lyckades aldrig gripa honom. Vid två tillfällen försökte 25-åringen, i hög hastighet och med gafflarna nere, köra över den efterföljande polisbilen. En av polisbilarna förstördes när hjullastaren backade över den. Poliserna som satt i lyckades undkomma med blotta förskräckelsen.Enligt åtalet ska 25-åringen dessutom ha forcerat flera personbilar, träd, stenar och grindar under färden.Jakten slutade med att hjullastaren dumpades på Kompassvägen i Lindesberg runt klockan 8 dagen efter stölden. Därefter försvann föraren från platsen.25-åringen kunde först gripas en vecka senare efter att han misstänkts för ett inbrott på Ica i Guldsmedshyttan. Ett dna-prov från inbrottet stämde överens med dna från en läskflaska som hittades i styrhytten på hjullastaren, enligt åtalet.Rättegången mot mannen har precis avslutats i Örebro tingsrätt. Under den aktuella natten har 25-åringen enligt åklagaren gjort sig skyldig till sammanlagt nio åtalspunkter. Mannen misstänks bland annat för försök till grov misshandel, grov stöld, hot mot tjänsteman och en mängd fall av skadegörelse.Utöver det så riktas skadeståndskrav på cirka 330 000 kronor mot honom.– Han nekar ju till att han har kört den här hjullastaren så det får vi aldrig riktigt veta, säger Mats Berg, kammaråklagare i Örebro.– Men det finns en missbruksproblematik här och det är en orsak skulle jag tro. Att få pengar för att finansiera ett missbruk, säger Mats Berg.